نشست شورای سلامت دهدشت با دستور کار پسماند و جایگاه دفن زباله، تب مالت و موضوع آبیاری برخی مزارع با فاضلاب، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد رییس مرکز بهداشت شهرستان کهگیلویه، در نشست شورای سلامت دهدشت با دستور کار پسماند و جایگاه دفن زباله، تب مالت و موضوع آبیاری برخی مزارع با فاضلاب، به مهمترین مصوبات نشست‌های قبلی پرداخت و گفت: سایت دفن زباله شهرستان با وجود وعده‌های قبلی تغییری نکرده و نیاز است درسریع‌ترین زمان تعیین تکلیف شود.

علی جعفری افزود: مشاور قبلی به دلایلی ازجمله نبود اعتبار اقدامی انجام نداده و باید مشاور دیگری جایگزین شود و روند مطالعات جهت مکان یابی سایت جدید دفن زباله ومدیریت پسماند وارد مرحله اجرا شود.

رییس مرکز بهداشت شهرستان کهگیلویه با اشاره وضعیت انباشتگی زباله و نخاله‌های ساختمانی در شهر دهدشت ادامه داد: موضوع زیباسازی و مدیریت زباله‌ها، علاوه بر اهمیت بهداشتی و جلوگیری از انتقال بیماری‌ها، نقش مهمی در حفظ و ارتقای بافت شهری دارد.

وی به موضوع سگ‌های ولگرد وجولان آن‌ها در میادین وخیابان‌های دهدشت هم اشاره کردوجمع آوری آن‌ها راوظیفه شهرداری دانست.

رییس شبکه بهداشت کهگیلویه ادامه داد: علیرغم شیوع چشمگیر بیماری تب مالت وتهدید سلامت شهروندان، شاهد کشتار غیربهداشتی وبدون مجوز در مناطق مختلف شهرستان هستیم.

جعفری تصریح کرد: تب مالت بیماری هزار چهره ومشترک میان انسان ودام است و موجب آسیب به قسمت‌های مختلف بدن از جمله چشم، مغز، کلیه و مجاری ادراری، ریه، قلب، مفاصل و دستگاه گوارش می‌شود.

وی تاکیدکرد: برای کنترل بیماری، علاوه بر واکسیناسیون دام‌ها، نمونه‌برداری، شناسایی دام‌های آلوده، امحای آنها و قرنطینه دام‌های سالم به‌صورت جدی نیز باید از سوی دامپزشکی انجام شود.

رییس شبکه بهداشت کهگیلویه کفت: متاسفانه دامداران به دلیل شرایط بیمه‌ای و زیان اقتصادی، تمایلی به همکاری با دستگاه‌های متولی را ندارند.