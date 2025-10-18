پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلماس از بازدید دورهای مراکز معاینه فنی خودروهای سبک در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛فهیمه قمری گفت: هدف از انجام این بازدیدها نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی، بررسی دقت و صحت تجهیزات سنجش آلایندگی، کنترل وضعیت کالیبراسیون دستگاههای سوختسنج و نحوه پذیرش و ترخیص خودروها است.
وی با تأکید بر نقش مهم این مراکز در کنترل آلودگی هوا افزود: با توجه به اهمیت پایش میزان آلایندگی در خروجی گازهای خودروها، مراکز معاینه فنی بهصورت مستمر تحت نظارت کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست قرار دارند.