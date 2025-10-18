به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، پس از اینکه شورای شهر بیرمنگهام انگلیس، اعلام کرد مسابقه تیم فوتبال استون ویلا با تیم مکابی اسرائیل به دلایل امنیتی و سابقه خشونت هواداران این تیم بدون هواداران آن برگزار شود، علاوه بر واکنش تند نخست وزیر انگلیس علیه این تصمیم، رهبران بیشتر احزاب و شماری از سیاستمداران هوادار صهیونیسم را نیز به واکنش واداشت و این ماجرا به موضوع سیاسی روز در انگلیس مبدل شد.

کالوین مکنزی، از سیاستمدارن هوادار صهیونیسم می‌گوید: باید ارتش بریتانیا را برای حفاظت از تیم اسرائیلی و هوادارانش اعزام کرد. از زمانی که وارد فرودگاه در این کشور می‌شوند تا درون ورزشگاه و سپس دوباره تا فرودگاه از آنان محافظت کرد.

هواداران تیم اسرائیلی مکابی تل آویو، به اوباش خشونت طلب مشهور شده‌اند و خود را نماینده نظامیان نسل کش اسرائیل در فوتبال می‌دانند. نژادپرستی هواداران این تیم اسرائیلی، بار‌ها ثابت شده است و پارسال، هواداران مکابی تل‌آویو با سردادن شعار علیه اعراب و مسلمانان و حمله به هواداران فلسطین و پایین آوردن پرچم فلسطین در شهر آمستردام از ساختمان‌های مردم، موجب درگیری شدید با مردم و هواداران آژاکس شدند و نظم آن شهر را به هم ریختند.

در توماری که علیه باشگاه فوتبال مکابی اسرائیل در انگلیس امضا شد، از مقامات شهر بیرمنگهام خواسته شد یا مسابقه تیم آستون ویلا را با تیم اسرائیلی، به جایی دیگر منتقل کنند یا اجازه ندهند هواداران خشونت طلب این تیم، وارد ورزشگاه شوند. در این تومار همچنین به جنایات اسرائیل در غزه، از جمله کشتن هزاران فلسطینی، نابودی زیرساخت‌های غزه، اشاره شده است. براساس این تومار، راه دادن تیم‌ها و هواداران اسرائیلی به ورزشگاه‌های اروپا، موجب می‌شود جنایات اسرائیلی ها، عادی نمایش داده شود.

یک شهروند انگلیسی در این باره می‌گوید: من فکر می‌کنم تحریم‌ها بر اسراییل فشار وارد می‌کند تا از شرارت بیشتر دست بردارد. نسل کشی و آپارتاید را متوقف کند. او می‌افزاید اسراییل باید در همه زمینه‌ها تحریم شود.

تلاش‌ها برای بیرون انداختن تیم فوتبال اسرائیل از فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا و تظاهرات علیه ورزشکاران اسرائیلی، اکنون حتی به کشور‌های اروپایی نیز گسترش یافته است. این جا تظاهرات مخالفان تیم فوتبال اسراییل در ایتالیاست.

مقامات حکومت انگلیس در حالی بر حضور ورزشکاران رژیم اسراییل در میادین ورزشی پا فشاری می‌کنند که ماه هاست قشر‌های مختلف مردم در این کشور بر ضرورت تحریم همه جانبه رژیم اسراییل از جمله کل ورزش این رژیم تاکید می‌کنند.