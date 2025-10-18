به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان گفت: در مرحله کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی، ۴۶ گروه از دانش‌آموزان منتخب مناطق و نواحی استان اصفهان در مرحله کشوری با دیگر دانش‌آموزان سراسر کشور به رقابت پرداختند و ۲۵ دانش‌آموز از استان اصفهان موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند.

حامد عجبی افزود: دانش‌آموزان استان در محور‌های برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی با موضوع امنیت سایبری، فعالیت‌های آزمایشگاهی در پایه‌های هفتم و نهم، قرآن و معارف اسلامی و مناظره علمی موفق به کسب رتبه اول کشوری شدند، در محور برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی با موضوع برنامه‌های کاربردی رتبه دوم و در محور‌های دست‌سازه، زبان انگلیسی، فرهنگ و هنر، پژوهش و قرآن و معارف اسلامی هم رتبه سوم را از آن خود کردند.

وی ادامه داد: این جشنواره با هدف شناسایی استعداد‌ها و توانایی‌های دانش‌آموزان دورۀ اول متوسطه و هدایت تحصیلی آنان در سیزده محور اصلی و بیست‌وچهار زیرمحور تخصصی و در تمامی ساحت‌های آموزشی و تربیتی برگزار می‌شود.

معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان گفت: درخشش دانش‌آموزان توانمند را نماد پویایی و بیانگر جایگاه برجسته این استان در عرصه‌های علمی، فرهنگی و تربیتی کشور دانست .

مرحلۀ کشوری یازدهمین دورۀ جشنواره نوجوان خوارزمی در مردادماه سال جاری به‌صورت غیرحضوری و در دو بخش بررسی آثار ارسالی و دفاع برخط انتخاب شدگان برگزار شد.