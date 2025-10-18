پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل استان یک هفته فرصت دارند تا نسبت به پرداخت تسهیلات از محل اعتبارات سفر رییس جمهور به متقاضیان اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، جواد کاظمنسب الباجی افزود: در سفری که رییسجمهور و هیات همراه در سال گذشته به استان خوزستان داشتند، اعتباری بالغ بر ۱۱ همت برای راهاندازی طرحهای اشتغالزا در استان در نظر گرفته شد.
او ادامه داد: سهم هر دستگاه در بانکهای عامل مرتبط تعیین شده و در کارگروههای استانی طرحهای اشتغالزا معرفی و پس از بررسی و کارشناسی لازم و اخذ تاییدیه برای دریافت وام به بانکهای عامل معرفی شدند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: با توجه به ظرفیتهای بالای استان و وجود طرحهای بزرگ و اشتغالزا که متقاضی استفاده از این اعتبارات هستند به دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل مهلت داده شد تا ظرف یک هفته نسبت به تعیین تکلیف طرحهای واجد شرایط و دارای مصوبه و اعطای وام اقدام کنند.