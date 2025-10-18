پخش زنده
فرماندار ماکو توجه به معیشت مرزنشینان، ایجاد واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی را از ضرورتهای توسعه منطقه دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی بخش بازرگان با حضور بخشدار این بخش، با شهلا تاجفر فرماندار شهرستان ماکو دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش روابطعمومی فرمانداری شهرستان ماکو، در این نشست، فرماندار شهرستان ماکو با اشاره به اهمیت جایگاه بخش بازرگان در سطح ملی و منطقهای گفت: بازرگان ویترین نظام جمهوری اسلامی ایران و اسلام است و لازم است تمام نهادها و مدیران محلی با درک صحیح از این جایگاه، در مسیر رشد، توسعه و ارتقای شأن این منطقه مرزی گام بردارند.
وی با بیان اینکه شوراها پل واسطه و امین میان دولت و ملت هستند، افزود: نقش شوراها در پیشبرد حوزههای فرهنگی، هنری و بهویژه عمرانی غیرقابل انکار است و شوراها از معتمدترین و متنفذترین ارکان جامعه روستایی به شمار میروند که میتوانند با شناخت درست از وظایف خود، تسهیلگر امورات مردم باشند.
تاجفر ضمن تأکید بر لزوم ایجاد عدالت و توازن در توسعه زیرساختها تصریح کرد: امنیت و آرامش، توسعه متوازن، زیرساختهای پایدار و برابری امکانات از مهمترین اولویتهای دولت است لذا منطقه برورالان ظرفیتهای ارزشمندی دارد، اما متأسفانه بهرهگیری شایستهای از این توانمندیها صورت نگرفته است.
وی تاکید کرد: وظیفه دولت ایجاد بستر مناسب برای زیست بهتر مرزنشینان است و خوشبختانه دیدگاه آقای رئیسجمهور و آقای استاندار نسبت به این موضوع بسیار حساس و کلیدی است.
فرماندار ماکو همچنین توجه به معیشت مرزنشینان، ایجاد واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی را از ضرورتهای توسعه منطقه دانست و گفت: شوراها باید در کنار دولت برای رفع مشکلات فرهنگی، آموزشی و اجتماعی همکاری کنند تا چرخ توسعه در مسیر درست حرکت کند.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت منابع طبیعی منطقه بورالان اظهار داشت: منابع طبیعی در این منطقه نقشی کلیدی و مولفه ای ارزشی در سوق دادن سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این منطقه و در حوزه کشاورزی دارد.
فرماندار ماکو تاکید کرد: حفظ منابع آبی، مکانیزه کردن آبیاریها، ایجاد مخازن آب بهداشتی، حفاظت از پوشش گیاهی و توجه به بهداشت و تنظیف روستاها باید به جد پیگیری شود.
تاجفر در پایان از مسئولان فنی بخشداری خواست تا با ورود جدیتر به حوزههای عمرانی و زیربنایی، مسیر توسعه پایدار روستاها را تسریع بخشند.