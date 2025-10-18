پخش زنده
امروز: -
همایش پیادهروی ورزش در آبادی به مناسبت هفته تربیت بدنی در داراب و زرین دشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این همایش با حضور ۳ هزار و ۶۶۲ نفر از روستاهای بختاجرد، اسلامآباد، تیزاب، شمسآباد، برآب، دهکستان عطابخش، کرسیا و برگان که در سامانه قرعهکشی ثبت نام کرده بودند ، برگزار شد.
بازیهای بومی و محلی در حاشیه این همایش، از جمله ترنهبازی، هفتسنگ، کلاسکلاس، وسطی، چوببازی، الختر، لیلی مهارتی و چوبکشی اجرا شد.
همچنین نمایشگاه صنایعدستی، پخت غذاهای محلی، پوشاک سنتی و پرواز پاراگلایدر مورد توجه شرکتکنندگان در این پیاده روی دسته جمعی قرار گرفت.
در بخش ویژهای از مراسم، از تیمهای مینیفوتبال و دوومیدانی دختران داراب که سال گذشته در جام پرچم موفق به کسب عنوان قهرمانی کشور شدند، تجلیل شد.
در پایان، به قید قرعه ۸ دستگاه دوچرخه، ۴۰ کارت هدیه و ۶۰ دست لباس ورزشی به شرکتکنندگان اهدا شد.