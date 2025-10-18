استاندار خراسان رضوی گفت: زمینه واردات برنج با ارز آزاد در استان به همت فعالان اقتصادی داوطلب فراهم شده است و خراسان رضوی قادر است مسئولیت ثبت سفارش آن را ب‍‍پذیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی،غلامحسین مظفری در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، افزود: با اینکه رهبر معظم انقلاب بر واگذاری اختیارات به استانداران تاکید دارند، اما هنوز این استان در کوچکترین مسائل اختیاری از خود ندارد، در حوزه برنج پاکستانی که مصرف استان است، در صورتی که بخش خصوصی بتواند با ارز آزاد برنج را وارد کشور کند، ما مسئولیت ثبت سفارش برای واردات آن را در استان خواهیم پذیرفت.

وی افزود: اکنون برای واردات برنج پاکستانی ارز ۲۸ هزار و ۴۰۰ تومانی به آن اختصاص می‌یابد، اما اگر فعالان بخش خصوصی بتوانند این مهم را انجام دهند، اختیار توزیع برنج وارداتی به استان تفویض خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: وضعیت سخت اقتصادی اکنون بحث اصلی محافل اقتصادی و سیاسی کشور بوده و راه حل‌هایی نیز برای این موضوع در نظر گرفته شده است، به طور طبیعی تلاش می‌کنیم که در این شرایط سخت بتوانیم قدم‌هایی را برداریم و مسائل خود را حل کنیم.

مظفری افزود: باور داریم که خراسان رضوی قادر است بخشی از مسائل کشور را حل کند و با وجود اینکه گلایه‌هایی از مرکز داریم، اما با تحکیم همدلی این امکان وجود دارد که بخشی از نیاز‌های کشور را از طریق خراسان رضوی تامین کنیم.