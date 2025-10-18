پخش زنده
مدیر عامل کانون خوشنویسی معاصر ایران: هفتمین نمایشگاه آثار خوشنویسی «مکتب کلهر» با نمایش ۶۴ اثر در نگارخانه کتابخانه مرکزی یزد گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، هدایتی گفت: هفتمین نمایشگاه آثار خوشنویسی «مکتب کلهر» با نمایش ۶۴ اثر از بزرگان خوشنویسی ایران از دوره صفویه و قاجار تا دوران معاصر در نگارخانه کتابخانه مرکزی یزد گشایش یافت.
وی ادامه داد:این نمایشگاه بهصورت دورهای در استانهای مختلف کشور برگزار میشود و میزبان آثار ارزشمندی از استادان برجسته خوشنویسی ایرانی است.
مدیر عامل کانون خوشنویسی معاصر ایران گفت:علاقهمندان میتوانند همهروزه تا ۲۹ مهرماه از ساعت ۹ صبح تا ۷ عصر از این نمایشگاه در نگارخانه کتابخانه مرکزی یزد بازدید کنند.