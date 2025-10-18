معاون برنامه ریزی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مأموریت‌های سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی، شامل توسعه زنجیره ارزش معدنی و نفت‌پایه، توسعه صنایع پیشرفته نظیر تجهیزات پزشکی و میکروالکترونیک، نفوذ فناوری در کشاورزی و صنایع غذایی، و گسترش صنایع سبز و بازیافت است.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ آقای سعید شجاعی افزود: سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، زمینه مشارکت عمومی _خصوصی و همکاری‌های بین‌سازمانی در جهت پیشرفت صنعتی کشور را با تأکید بر نقش‌آفرینی بخش‌های غیردولتی و خصوصی و رشته‌فعالیت‌های مختلف در زمان‌بندی معین فراهم می‌آورد.

وی در تشریح سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور؛ گفت: این سند بر اساس تکلیف قانونی مندرج در بند «ت» ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه تدوین شده، نخستین سند راهبردی صنعتی است که با تصویب هیئت وزیران، مرحله اجرایی خود را آغاز کرده است.

شجاعی ادامه داد: این سند حاصل مطالعات عمیق و در جهت اهداف کلان برنامه هفتم توسعه و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۰ است که ضرورت تدوین یک نقشه راهبردی جامع و عملیاتی برای صنعت کشور را مطرح کرده‌اند. اجرای این سند می‌تواند نقشی بی‌بدیل در تحقق توسعه پایدار و ایجاد جهش صنعتی در کشور ایفا کند.

وی به اهمیت این سند اشاره کرد و افزود: صنعتی که اگرچه یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه اقتصادی و افزایش رفاه در جامعه محسوب می‌شود، اما به علل متعددی از جمله تمرکز بر زنجیره‌های کم‌ارزش، تنوع محدود صنعتی، عقب‌ماندگی فناورانه و وابستگی به واردات فناوری، تاکنون نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست یابد. علاوه بر این، تحریم‌های ظالمانه، بحران‌های زیست‌محیطی و ناترازی انرژی، هم موانع مضاعفی در مسیر پیشرفت صنعتی کشور ایجاد کرده‌اند که بدون برنامه‌ای جامع و هماهنگ، عبور از آنها ناممکن خواهد بود.

شجاعی گفت: این سند به عنوان یک چارچوب راهبردی، نه تنها چالش‌های داخلی و بین‌المللی را شناسایی کرده است، بلکه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌نظیر کشور از جمله زیست‌بوم دانش‌بنیان، موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز و منابع انرژی تجدیدپذیر، افقی روشن برای رشد و توسعه صنایع با ارزش افزوده بالا ترسیم کرده است.