استاندار قزوین از شهرداران خواست تا توجه ویژه‌ای به نیاز‌های زیربنایی مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، استاندار در جلسه شورای مسکن استان با تأکید مجدد بر لزوم اولویت‌بندی دقیق پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها، اظهار داشت: لازم است اولویت‌های پروژه‌های روستایی به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

نوذری با تأکید بر اینکه غفلت از آسفالت معابر این مناطق قابل قبول نیست، افزود: اگر جمعیتی حدود چهار هزار نفر در منطقه‌ای زندگی می‌کند، نمی‌توان از آسفالت معابر این منطقه غفلت کرد و باید به عنوان یک اولویت اساسی این موضوع مد نظر قرار گیرد.

وی به شهرداران توصیه کرد که تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس تعداد جمعیت و نیاز‌های واقعی منطقه انجام شود و نباید چنین مسائل مهمی در جلسات نادیده گرفته شوند.

استاندار در ادامه بر عزم جدی مجموعه مدیریت استان برای واگذاری سریع مسکن متقاضیان طرح ملی تأکید کرد و از تلاش برای در نظر گرفتن حداقل هزینه‌ها برای خانوار‌ها خبر داد.

آغاز آسفالت‌ریزی پروژه‌های مسکن مهر مهرگان و اقبالیه

مدیر کل بنیاد مسکن استان هم اعلام کرد که در مجموع ۲ هزار و ۸۱۴ واحد مسکونی در استان در دست اجرا است. این واحد‌ها شامل ۲ هزار و ۴۱۶ واحد در حوزه‌های مهرگان، اقبالیه، بوئین زهرا و آبیک و ۳۹۸ واحد دیگر در دو پروژه در دست پیگیری هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن با اشاره به پروژه‌های شهری، بر تسریع در اتمام عملیات آسفالت تأکید کرد:عملیات آسفالت‌کاری پروژه مهرگان که با همکاری فرمانداری و شهرداری در حال انجام است، از امروز آغاز شده و ظرف چند روز آینده به اتمام خواهد رسید.

گونجی خاطرنشان کرد که برای پروژه اقبالیه هم پیمانکار در حال کار بر روی زیرساخت‌ها بوده و آسفالت این پروژه نیز تا ۱۵ روز آینده به پایان می‌رسد.

وی در خصوص پروژه بوئین زهرا عنوان کرد که آسفالت جدول این پروژه بر عهده شهرداری است که تاکنون حدود ۵۰ درصد کار آن انجام شده است.

گونجی همچنین به وضعیت پروژه‌های مسکن محرومین اشاره کرد و گفت: از مجموع هزار و ۴۰۰ واحد مصوب شده در این حوزه، تاکنون ۵۵۱ واحد تأمین شده است و امروز (در صورت تصویب نهایی) ۱۵۰ واحد دیگر در مناطق رشتقون و فارسیان تخصیص خواهد یافت.

۲۲۴۰ واحد مسکن ملی قزوین به شبکه بانکی متصل نشده است

معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین از وجود چالش در فرآیند مالی پروژه‌های مسکن ملی خبر داد و اعلام کرد: ۲ هزار و ۲۴۰ واحد مسکن ملی هنوز به شبکه بانکی متصل نشده‌اند که با این وجود، اقدامات لازم برای بهبود وضعیت در حال انجام است.

وی با تأکید بر تعهدات اجرایی، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌هایی جهت تحویل به موقع سه هزار واحد مسکونی انجام شده است و تلاش می‌شود تا در موانع مربوط به زیرساخت‌های حیاتی شامل آب، برق، گاز و فاضلاب مشکلی ایجاد نشود.

زاجکانی در پاسخ به پیگیری‌های استاندار در خصوص حمایت از اقشار کارگری، زاجکانی جزئیات تخصیص واحد‌ها را تشریح کرد. وی گفت: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، از ۲۵ هزار نفر، کار ساخت برای ۱۳۰۰ نفر در حال انجام است و در فاز اولیه، ۵۰۰ واحد در مهرگان صرفاً برای کارگران ساخته می‌شود و در فاز‌های بعدی نیز واحد‌های بیشتری به این قشر اختصاص خواهد یافت.

معاون مسکن راه و شهرسازی همچنین افزود: نقشه‌ای رنگی از جزئیات پروژه‌های مسکن مهر در مناطق مختلف ارائه شده که وضعیت زمین‌های کشاورزی و املاک موجود را به وضوح نمایش می‌دهد.

شبکه برق ۲ هزار واحد مسکن ملی قزوین تکمیل شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین از تکمیل آمادگی شبکه توزیع برق در مناطق طرح مسکن ملی خبر داد و اعلام کرد که مابقی دو هزار واحد تا پایان دهه فجر به بهره‌برداری خواهد رسید و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

اینانلو افزود: کلیه مراحل احداث شبکه برق در مناطق مسکن ملی به اتمام رسیده و پیمان‌کاران مربوطه برای آغاز کار اجرایی دو هزار واحد جدید در مناطق رشتقون و فارسیان نیز تعیین شده‌اند.

وی به چالش‌های برق‌رسانی در مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: هزینه‌های مربوط به پروژه‌های برق روستایی اعلام شده است و برای تأمین نیاز‌های این مناطق، خطوط جدید بیست کیلو ولتی احداث خواهد شد.

مدیرعامل شرکت همچنین به مشکل افت ولتاژ در برخی مناطق به دلیل توسعه مصارف اشاره کرد و راهکار بلندمدت را در گرو توسعه زیرساخت‌های اصلی دانست: برای رفع این مشکل، به احداث پست‌های فوق توزیع و خطوط دو مدار بیست کیلو ولت نیاز داریم.

وی در خصوص پروژه‌های خورشیدی عنوان کرد که این طرح‌ها صرفاً به عنوان راه‌حل موقت معرفی شده‌اند و ممکن است نتوانند پاسخگوی نیاز‌های شبانه‌روزی در فصول گرم و سرد باشند، از این رو تکمیل زیرساخت‌های سنتی برق‌رسانی همچنان ضروری است.