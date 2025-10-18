به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا مشهدی در نشست خبری جشنواره بین المللی همام با اشاره به اینکه امسال از ۳۹ استان کشور در این جشنواره برگزیده و راه یافته داشتیم ، گفت : تعداد شرکت کنندگان امسال در این جشنواره در مقایسه با دوره قبل، حدود ۶۷ درصد افزایش دارد که نشان از پویایی جامعه است.

دبیر چهارمین جشنواره بین المللی همام افزود : افراد راه یافته به جشنواره، با تعداد ۲۹۹ هنرمند در رشته‌های صنایع دستی، هنر‌های تجسمی و موسیقی رقابت می‌کنند.

وی گفت : بخش بین الملل این جشنواره نیز امسال با حضور ۱۴ کشور کار خود را آغاز می کند و بیش از ۴۰ اثر ارسال شده ، در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می گیرد.

مشهدی با اشاره به اینکه در صنایع دستی ، ۷۹ نفر در نمایشگاه حضور دارند، افزود: در خصوص فراوانی استان‌ها امسال، تهران رتبه اول، خراسان رضوی، فارس و اصفهان به ترتیب رتبه‌های بعدی را دارند.

چهارمین دوره جشنواره همام ویژه هنرمندان معلول ، از یکم آبان در فرهنگستان هنر کار خود را آغاز می‌کند.