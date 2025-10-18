رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پیامی ضمن تسلیت درگذشت سردار افشار گفت: او در دوران قبل و پس از انقلاب اسلامی با مدیریت جهادی، تلاش و مجاهدت فراوان، موجبات اعتلای انقلاب اسلامی و یکپارچگی و اقتدار نیروی مقاومت بسیج را فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرتیپ پاسدار «غلامرضا سلیمانی» رئیس سازمان بسیج مستضعفین با صدور پیامی درگذشت سردار علیرضا افشار را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است» امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

«سلام علیکم بما صبرتم»

خبر رحلت ناگهانی و جانسوز پاسدار فداکار، مجاهد و سردار رشید اسلام علیرضا افشار، اولین فرمانده نیروی مقاومت بسیج، واقعه‌ای محزن و تعلم بار بود و دل همکاران، همرزمان و بازماندگان آن مرحوم را دستخوش غم و اندوه نمود. سرداری بسیجی، مقتدر و هوشمند که در دوران قبل و پس از انقلاب اسلامی با مدیریت جهادی، تلاش و مجاهدت فراوان، موجبات اعتلای انقلاب اسلامی و یکپارچگی و اقتدار نیروی مقاومت بسیج را فراهم نمود.

اینجانب به نمایندگی از خیل عظیم بسیجیان سرتاسر میهن اسلامی عروج آن فرمانده دلاور بسیجی، دلیرمرد عاشورایی سرتیپ پاسدار برادر علیرضا افشار را به پیشگاه حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج) و نائب برحقش حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای عزیز (مدظله‌العالی)، خانواده معزز و صبور ایشان، بازماندگان، خیل بسیجیان و مردم شریف تسلیت عرض نموده؛ رحمت و غفران واسعه الهی برای آن عزیز به عرش پیوسته و صبر جمیل و اجر جزیل توأم با بقای عمر برای بازماندگان شریف از خداوند سبحان مسئلت می‌نمایم.