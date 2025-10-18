پخش زنده
امروز: -
بازرس کل قضایی آذربایجان غربی از مزرعه ۴۰۰ هکتاری قِیقاج، دشت ارس پلدشت بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بازرس کل قضایی استان به همراه مدیران کل جهاد کشاورزی، آب منطقهای، برق و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو از مزرعه ۴۰۰ هکتاری قِیقاج دشت ارس، بازدید کردند و از نزدیک به بررسی مسائل و مشکلات این مجموعه پرداختند.
در جریان این بازدید، گزارشی از روند فعالیتهای کشاورزی، زیرساختهای آب و برق، و برنامههای توسعهای مزرعه ارائه شد.
همچنین اعلام گردید کشت آزمایشی انگور در سطح یک هکتار بهعنوان پایلوت با موفقیت انجام شده و نتایج مثبت آن میتواند زمینهساز توسعه این محصول در سطح وسیعتر مزرعه باشد.