پخش زنده
امروز: -
آیت الله فلاحتی در جمع دست اندرکاران ورزش مرکز استان تاکید کرد: ورزش ضامن سلامت و سلامتی زمینه ساز حرکت جامعه بسوی تعالی و کمال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت الله فلاحتی امروز پس از بازدید از ورزشگاه شش هزار نفری رشت، در جمع مدیران و دست اندرکاران ورزش مرکز استان بر لزوم ترویج فرهنگ پهلوانی در بستر تهذیب و تزکیهی نفس تاکید کرد و هدف غایی نظام اسلامی را تربیت نسلی در تراز تمدن نوین اسلامی دانست.
امام جمعهی رشت همچنین دستاوردهای ورزشکاران جوان این مرز و بوم را در عرصهی رقابتهای بین المللی و کسب رتبههای افتخارآفرین ستود و افزود: این افتخارات در بستر بهره گیری از پشتکار و نبوع جوان ایرانی حاصل شده و شایستهی تقدیر است.
نمایندهی ولی فقیه در گیلان در بخش دیگری از سخنانش بصیرت و هوشمندی ورزشکاران ایرانی را در مواجهه نشدن با نمایندگان رژیم غاصب اسراییل ستود و اضافه کرد: این رفتارهای بالنده و شگفت انگیز مصداق بارز فرهنگ پهلوانی در بستر مقابله با ظلم و تجاوز است.
جهانبخش آرمان مدیرکل ورزش و جوانان گیلان نیز در گزارشی از فعالیت حدود ۱۵۰ هزار ورزشکار در قالب حدود ۷۵۰ هیئت ورزشی در سراسر استان خبر داد و بر لزوم توسعهی زیرساختهای ورزشی با هدف ارتقاء سلامت جامعه تاکید کرد.