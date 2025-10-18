به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در شیراز در آیین افتتاحیه استانی المپیاد درون مدرسه‌ای در دبیرستان دخترانه الگونه ناحیه سه شیراز که به صورت برخط با مدارس سراسر استان آغاز شد، با تبریک هفته تربیت بدنی وسلامت گفت: ورزش دانش آموزی و کار استعداد یابی از همین مدارس و اجرای المپیاد‌های ورزشی آغاز می‌شود.

محمد مهدی فروردین ادامه داد: المپیاد درون مدرسه‌ای فرصت خوبی است تا دانش آموزان مستعد در رشته‌های مختلف ، شناسایی و هدایت شوند.

سید کاظم حسینی معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش فارس گفت: المپیاد‌های ورزشی درون مدرسه‌ای در شش گروه؛ بازی ورزش ویژه دانش آموزان ابتدایی، المپیاد ورزشی ویژه مدارس روستایی و عشایری، المپیاد ورزشی دانش آموزان با نیاز‌های ویژه، المپیاد ورزشی خانوادگی، المپیاد ورزشی مهارتی و المپیاد ورزشی رشته‌های آموزشگاهی، برگزار می‌شود.

مدیر کل آموزش و پرورش فارس هم در این مراسم اظهار کرد: المپیاد ورزشی درون مدرسه در بیش از ۸ هزار و صد مدرسه استان به صورت همزمان، آغاز شد.

محسن کلاری افزود: ورزش دانش آموزی از اولویت‌های آموزش و پرورش است لذا هر دانش آموز باید حداقل در یک رشته ورزشی توانمند باشد و مهارت‌های لازم را کسب کند.