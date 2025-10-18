با گذشت دهه‌ها از اشغال فلسطین، رژیم صهیونیستی با کشتار ۶۴ هزار غیرنظامی و آوارگی صدها هزار نفر، جنایتی تاریخی را در برابر چشمان جهان به ثبت رسانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ۲۵ مهرماه یادآور یکی از تلخ‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر است که در آن جهان بار دیگر شاهد رنج و مرگ کودکان و زنان بی‌دفاع فلسطینی زیر حملات گسترده رژیم صهیونیستی بود.

در دهه‌های اخیر، حملات بی‌وقفه رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان فلسطینی، چهره‌ای آشکار از جنایت جنگی و نسل‌کشی را به نمایش گذاشته است.

بر اساس آمارهای مستند، این رژیم تاکنون مسئول کشته شدن ۶۴ هزار نفر و آوارگی صدها هزار نفر از شهروندان فلسطینی بوده که غالب آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

علیرغم هشدارهای مکرر نهادهای حقوق بشری درباره نقض گسترده حقوق بشر در فلسطین، جامعه جهانی در برابر این فجایع انسانی غالباً سکوت کرده است.

این جنایات که در قالب بمباران مناطق مسکونی، محاصره اقتصادی و حمله به مراکز درمانی و آموزشی صورت گرفته، نمونه‌ای بارز از نقض قوانین بین‌المللی و معاهدات حقوق بشری است.

گفتنی است مقاومت استوار مردم فلسطین در برابر این جنایات، نمادی از پایداری و امید در برابر اشغال و ستم تاریخی بوده است.

گزارش از حامد گلی