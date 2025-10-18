پخش زنده
با حضور رئیس بازرسی استان مشکلات ثبت تالاب شیبلو پلدشت در کنوانسیون رامسر بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛بهمنظور بررسی موانع و چالشهای موجود در مسیر ثبت بینالمللی تالاب شیبلو بهعنوان رامسرسایت، نشست مشترکی با حضور محبوبی رئیس بازرسی استان، گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، رستگاری مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان و جمعی از مسئولان شهرستانی در محل تالاب شیبلو برگزار شد.
حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در این نشست با ارائه گزارشی از روند مطالعات، ارزیابیهای زیستمحیطی و اقدامات انجامشده برای آمادهسازی پرونده ثبت تالاب شیبلو در کنوانسیون رامسر، گفت: این تالاب از زیستگاههای مهم پرندگان مهاجر در شمال استان بهشمار میرود و برخورداری از ویژگیهای اکولوژیک برجسته، آن را در زمره تالابهای واجد ارزش بینالمللی قرار داده است.
وی افزود: هدف از ثبت این تالاب در فهرست رامسرسایتها، ارتقای جایگاه حفاظتی آن، جلب همکاری بینالمللی برای مدیریت پایدار منابع آبی و زیستی و بهرهمندی از ظرفیتهای حمایتی کنوانسیون رامسر است.
جباری خاطرنشان کرد: در جریان این نشست، دیدگاهها و پیشنهادهای دستگاههای مرتبط برای رفع موانع اجرایی، حقوقی و فنی مطرح و بررسی شد و مقرر گردید همه نهادهای ذیربط، نهایت همکاری و تسهیل لازم را در مسیر قانونی این فرآیند بهعمل آورند تا پرونده ثبت تالاب شیبلو در اسرع وقت نهایی شود.