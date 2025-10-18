پخش زنده
لژیونر ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس یونان از فهرست این تیم برای تقابل با لارسیا خط خورد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال المپیاکوس یونان در چهارچوب هفته هفتم رقابتهای لیگ یونان امروز از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه مقابل لاریسا قرار میگیرد.
مهدی طارمی که پس از کشوقوس فراوان سرانجام در ابتدای این فصل از اینتر راهی یونان شد، هنوز نتوانسته جایگاه ثابتی در ترکیب این تیم پیدا کند و برای این دیدار نیز از لیست نفرات توسط سرمربی خط خورد.
المپیاکوس در حال حاضر با ۱۳ امتیاز در رتبه سوم رقابتهای لیگ یونان قرار دارد.