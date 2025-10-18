پخش زنده
مدیر عامل شرکت ملی پست ایران گفت: بهره برداری از نسل سوم سیستم هوشمند رباتهای تجزیه گر پستی اقدامی کم نظیر در پست جهان است که با تلاش شرکتهای دانش بنیان شکل گرفت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمد احمدی در آیین بهره برداری از پروژه نسل سوم سیستم هوشمند رباتهای تجزیه گر پستی افزود: در پست نماد سنت و مدرنیته را میبینیم و تلاش داریم با تکیه بر دانش بومی و همت دانشگاهیان، روند خدمت رسانی در پست را ارتقاء دهیم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در هفته جهانی پست چندین طرح فناورانه در جای جای کشور رونمایی شد.
احمدی افزود: مشتریان پست باید خدماتی بهتر از اینها دریافت کنند و من از همه همکارانم در شرکت ملی پست قدردانی و درخواست میکنم با تلاش بیشتری ادامه مسیر کنند.
وی گفت: پست، شریان نامرئی ارتباطات است و بخواهیم نخواهیم باید روشهای نوین و هوشمندسازی پستی به کارگیری شود تا مردم هر روز احساس رضایت بیشتری از خدمات ما داشته باشند.
احمدی افزود: در یکسال گذشته بالغ بر هفت سیستم جدید در تجزیه هوشمند مرسولات پستی بهره برداری کردیم که شامل استانهای کرمانشاه، همدان، گیلان، ساری، خوزستان و تبریز بوده است.
وی گفت: همه این اقدامات با تلاش بخش خصوص و شرکتهای دانش بنیان صورت گرفته است.
احمدی افزود: فعالیت نیروی کار در شرکت ملی پست بسیار انرژی بر است و چارهای نداریم که فناوری را به کمک نیروهای مان بیاوریم.
وی گفت: اعتماد به جوانان خلاق کشور در شرکت پست برقرار شده است و ما فرصت آزمون و خطا را به جوانان دادهایم که خوشبختانه به توسعه خدمات فناورانه منجر شده است و محصولشان را به بازار فروش وصل کردیم.
مدیر عامل شرکت ملی پست ایران افزود: به لحاظ فناوری، پروژه نسل سوم سیستم هوشمند رباتهای تجزیه گر پستی بسیار پیچیده است و در یک سال آینده مشابه این سیستم را در جای جای مناطق پستی کشور راه اندازی خواهیم کرد.