به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمد احمدی در آیین بهره برداری از پروژه نسل سوم سیستم هوشمند ربات‌های تجزیه گر پستی افزود: در پست نماد سنت و مدرنیته را می‌بینیم و تلاش داریم با تکیه بر دانش بومی و همت دانشگاهیان، روند خدمت رسانی در پست را ارتقاء دهیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در هفته جهانی پست چندین طرح فناورانه در جای جای کشور رونمایی شد.

احمدی افزود: مشتریان پست باید خدماتی بهتر از اینها دریافت کنند و من از همه همکارانم در شرکت ملی پست قدردانی و درخواست می‌کنم با تلاش بیشتری ادامه مسیر کنند.

وی گفت: پست، شریان نامرئی ارتباطات است و بخواهیم نخواهیم باید روش‌های نوین و هوشمندسازی پستی به کارگیری شود تا مردم هر روز احساس رضایت بیشتری از خدمات ما داشته باشند.

احمدی افزود: در یکسال گذشته بالغ بر هفت سیستم جدید در تجزیه هوشمند مرسولات پستی بهره برداری کردیم که شامل استان‌های کرمانشاه، همدان، گیلان، ساری، خوزستان و تبریز بوده است.

وی گفت: همه این اقدامات با تلاش بخش خصوص و شرکت‌های دانش بنیان صورت گرفته است.

احمدی افزود: فعالیت نیروی کار در شرکت ملی پست بسیار انرژی بر است و چاره‌ای نداریم که فناوری را به کمک نیرو‌های مان بیاوریم.

وی گفت: اعتماد به جوانان خلاق کشور در شرکت پست برقرار شده است و ما فرصت آزمون و خطا را به جوانان داده‌ایم که خوشبختانه به توسعه خدمات فناورانه منجر شده است و محصولشان را به بازار فروش وصل کردیم.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران افزود: به لحاظ فناوری، پروژه نسل سوم سیستم هوشمند ربات‌های تجزیه گر پستی بسیار پیچیده است و در یک سال آینده مشابه این سیستم را در جای جای مناطق پستی کشور راه اندازی خواهیم کرد.