به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بختگان گفت: در راستای ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به مناطق محروم شهرستان بختگان ، اردوی جهادی پزشکی به مدت یک روز در روستای جزین jazin این شهرستان برگزار شد.

دکتر قریب مطلق افزود: در این اردوی جهادی- پزشکی، جهادگران سلامت شهرستان بختگان با ارائه خدمات رایگان به مردم روستای جزین این شهرستان خدمت‌رسانی کردند.

او ادامه داد: خدمات ارائه‌شده در این اردوی جهادی پزشکی، ۳۲ مورد معاینه رایگان پزشک عمومی، ۱۱۰ مورد خدمات دندانپزشکی شامل، آموزش، معاینه و کشیدن دندان، ۸۵ مورد غربالگری فشار خون و دیابت، ۶۴ مورد خدمات مامایی شامل، مشاوره، غربالگری سرطان سینه و دهانه رحم و آزمایش پاپ اسمیر، ۱۹ مورد مشاوره تغذیه، ۱۲ مورد مشاوره روان‌شناسی بود.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بختگان بیان کرد: این شبکه با برگزاری اردو‌های جهادی پزشکی هر دو ماه یکبار این خدمات را به مناطق محروم این شهرستان ارائه می‌دهد.