لزوم پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان در استان
افشاری نژاد گفت: رعایت اصول بهداشتی مهمترین راه پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون سلامت دامپزشکی استان گفت: بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان یکی از بیماریهای مهم و قابل انتقال بین پرندگان است که میتواند خسارات قابل توجهی به صنعت طیور وارد کند. امید افشاری نژاد با اشاره به آغاز فصل شیوع بیماریهای ویروسی از جمله آنفلوانزای فوقحاد بین پرندگان افزود: این بیماری بیشتر در پرندگان مهاجر، مرغهای بومی، اردکها و غازهای اهلی مشاهده میشود. افشاری نژاد با بیان اینکه خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از انتقال این ویروس به انسان در کشور گزارش نشده است. اضافه کرد: شهروندان باید از خرید و نگهداری پرندگان از منابع غیرمجاز و تماس مستقیم با پرندگان تلفشده یا بیمار خودداری کنند. معاون سلامت دامپزشکی استان با اشاره به علائم بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان ادامه داد: بیحالی، بیاشتهایی، تغییر رنگ تاج و ساق پا، تلفات ناگهانی و کاهش تولید تخم از نشانههای اصلی شیوع این بیماری در پرندگان است که ضروری است شهروندان در صورت مشاهده این علائم بین پرندگان، فوراً به دامپزشکی یا شبکه بهداشت اطلاع دهند. افشاری رعایت اصول بهداشتی و پرهیز از تماس با پرندگان مشکوک مهمترین راه پیشگیری از آنفلوانزای فوقحاد پرندگان عنوان کرد و گفت: واکسیناسیون پرندگان، استفاده از وسایل حفاظت فردی هنگام تماس با پرندگان، شستوشوی دقیق دستها، و اجتناب از ورود به محلهای تجمع پرندگان از دیگر اقدامات اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع این بیماری در استان است. وی با بیان اینکه خطر انتقال ویروس بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان به انسان وجود دارد، افزود: با توجه به اینکه این بیماری بهویژه برای کودکان و افراد میانسال خطرناک است توصیه میشود در صورت مشاهده علائم مشکوک مانند تب یا سرفه پس از تماس با پرندگان، به مراکز درمانی مراجعه کنند. افشاری اضافه کرد:با همکاری دستگاههای دامپزشکی و رعایت نکات بهداشتی از سوی مردم، این بیماری قابل کنترل است و جای نگرانی عمومی وجود ندارد.