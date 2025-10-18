پخش زنده
امروز: -
عوامل برنامه تلویزیونی «یزدونه» با حضور در واحد ارتباط با مخاطبان (سامانه ۱۶۲) صدا و سیمای استان یزد، به گفتوگو و پاسخگویی به تماسها و دیدگاههای بینندگان این برنامه پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تهیهکننده، مجری و بازیگر برنامه تلویزیونی «یزدونه» با حضور در واحد ارتباط با مخاطبان (سامانه ۱۶۲) صدا و سیمای استان یزد، به گفتوگو و پاسخگویی به تماسها و دیدگاههای بینندگان این برنامه پرداختند.
جواهریان تهیهکننده و مجری برنامه «یزدونه» گفت: این برنامه شاد و ترکیبی، جمعهها بهمدت ۹۰ دقیقه از شبکه یزد پخش میشود و تاکنون چهار قسمت از آن به روی آنتن رفته است.
وی افزود: «یزدونه» با مشارکت و حضور اقشار مختلف مردم اجرا میشود و در کنار بخشهای سرگرمکننده، به معرفی بناهای تاریخی و ظرفیتهای گردشگری استان یزد نیز میپردازد. همچنین بخش مسابقه و گفتوگو با مردم از دیگر قسمتهای جذاب این برنامه است.
متالهی مسئول روابط عمومی صدا و سیمای استان یزد نیز گفت: مخاطبان میتوانند در طول شبانهروز از طریق تماس با شماره ۱۶۲، نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خود را درباره برنامههای مختلف شبکه یزد مطرح کنند تا مستقیماً به دست تولیدکنندگان برنامهها برسد.