معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گفت: در سه شبانه‌روز گذشته، نیرو‌های عملیاتی این جمعیت ۳۱۵ ماموریت جاده‌ای کوهستانی و شهری در کشور انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد حسین کبادی با ارائه جزئیات این مأموریت‌ها گفت: در بازه زمانی ۷۲ ساعت اخیر، نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر در سراسر کشور ۳۱۵ عملیات امدادی را به انجام رساندند. این عملیات‌ها در حوزه‌های مختلف، از جمله حوادث جاده‌ای، کوهستانی، شهری و برون‌شهری صورت گرفت.

وی افزود: در مجموع ۸۸۹ نفر در این حوادث آسیب دیدند که از این تعداد، ۶۲۷ نفر مصدوم بودند. ۱۹۰ نفر از مصدومان، پس از دریافت اقدامات اولیه، با آمبولانس‌های هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۸۳ نفر نیز خدمات درمانی سرپایی را در محل حادثه دریافت کردند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات همچنین به انجام ۲۴ عملیات نجات فنی در این مدت اشاره کرد و گفت: این مأموریت‌ها شامل رهاسازی افراد گرفتار در خودروها، سقوط از ارتفاع و محبوس‌شدگی بوده است که با حضور تیم‌های تخصصی و استفاده از تجهیزات ویژه انجام شده است.