اصفهان میزبان بزرگترین مانور واکنش سریع آب و فاضلاب کشور میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیر دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: هدف از این رویداد ارتقا آمادگی عملیاتی، تقویت همکاریهای بینبخشی و افزایش ظرفیت گروههای واکنش سریع در شرایط بحران است.
صالح سلمانی افزود: این مانور، با مشارکت بیش از ۱۶۰۰ نفر از نیروهای فعال در ۳۴ شرکت آب و فاضلاب اجرا میشود و برای اجرای اصولی این مانور، هفت کمیته تخصصی شامل فرماندهی، پشتیبانی، اطلاعرسانی، برنامهریزی، امنیت، اجرایی و HSE تشکیل شده و هماهنگی کامل میان آنها برقرار است.
وی ادامه داد: هماکنون تمام زیرساختهای لازم برای پذیرش نیروها و استقرار تجهیزات گروههای واکنش سریع فراهم شده و شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، آمادگی کامل خود را برای میزبانی این مانور اعلام میکند.
دبیر کمیته فرماندهی مانور گفت: همکاری با نهادهای متعددی از جمله پلیس راهور، نیروی انتظامی، سازمان آتشنشانی، جمعیت هلال احمر و سایر دستگاههای مربوط، از دیگر اقدامهای اجرا شده برای برگزاری این مانور است.
بزرگترین مانور استقرار گروههای واکنش سریع آب و فاضلاب کشور، از ششم آبان ماه سال جاری، به مدت سه روز در محل پژوهشگاه نیرو – مرکز اصفهان برگزار میشود.