به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: از تعداد ۶۰ هزار و ۹۲۲ نفر ثبت نام قطعی در سامانه سفیر مهر، ۵۸ هزار و ۱۳۲ دانش‌آموز سرویس‌دهی شدند.

محمد پرورش با اشاره به آمار بالای سرویس‌دهی افزود: این آمار در کشور بی‌نظیر و حاصل تلاش همکاران در سازمان تاکسیرانی و شرکت‌های حمل‌ونقل دانش‌آموزی است و در حال حاضر تمام قرارداد‌ها آماده و منتظر تأییدخانواده‌ها است.

وی ادامه داد: رعایت قوانین و مقررات و توجه به اطلاع‌رسانی‌ها هم موجب نظم و انتظام بیشتر در سرویس‌دهی می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با اشاره به تعداد راننده‌های فعال گفت: با توجه به آمار تعداد ۷۰۲۲ نفر پس از مهلت قانونی ثبت نام و تا پانزدهم مهر ثبت‌نام کرده‌اند.