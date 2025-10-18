پخش زنده
بیش از ۹۵ درصد دانشآموزان اصفهانی از سرویس مدارس استفاده میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: از تعداد ۶۰ هزار و ۹۲۲ نفر ثبت نام قطعی در سامانه سفیر مهر، ۵۸ هزار و ۱۳۲ دانشآموز سرویسدهی شدند.
محمد پرورش با اشاره به آمار بالای سرویسدهی افزود: این آمار در کشور بینظیر و حاصل تلاش همکاران در سازمان تاکسیرانی و شرکتهای حملونقل دانشآموزی است و در حال حاضر تمام قراردادها آماده و منتظر تأییدخانوادهها است.
وی ادامه داد: رعایت قوانین و مقررات و توجه به اطلاعرسانیها هم موجب نظم و انتظام بیشتر در سرویسدهی میشود.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با اشاره به تعداد رانندههای فعال گفت: با توجه به آمار تعداد ۷۰۲۲ نفر پس از مهلت قانونی ثبت نام و تا پانزدهم مهر ثبتنام کردهاند.