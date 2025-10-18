پخش زنده
مرکز پرتوفرآیندِ اردبیل با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر جهاد کشاورزی افتتاح شد.این نخستین مرکز پرتو فرآیند محصولات غددی کشور و دومین مرکز پرتو فرآیند شمال غرب کشور است.
مسئول مرکز پرتودهی اردبیل گفت: متخصصان مجرب این مرکز قادر هستند با تجهیزات پیشرفته بیش از ۲۰ هزار تن محصول کشاورزی را در سال پرتو دهی کنند و این دستاورد در آینده تا ۴۰ هزار تن هم افزایش خواهد یافت.
او افزود: محصولات غددی، چون سیب زمینی، پیاز و سیر و همچنین حبوبات و غلات در این مرکز پرتو دهی خواهد شد.
پرتودهی محصولات کشاورزی نه تنها کیفیت محصولات را افزایش میدهد که ضایعات ناشی از نگهداری و انبارداری محصولات و مصرف سموم را هم کاهش میدهد.
همچنین در این مرکز پاکسازی مکانیکی محصول از گل و خاک با استفاده از پرس صنعتی و درجه بندی محصولات براساس ابعاد و سلامت ظاهری انجام خواهد شد.
سالیانه بیش از ۱۳۰ میلیون تن مواد غذایی در کشور تولید میشود که ۳۰ درصد آن به ضایعات تبدیل میشود.
با پرتو دهی محصولات بخش عمدهای از این ضایعات کاهش مییابد.
پرتو دهی از کاربردهای بسیار مهم انرژی هستهای است.