برترینهای نخستین جشنواره منطقهای نقالی و شاهنامهخوانی به میزبانی شهرکرد انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: در این جشنواره ۲۱ هنرمند از سراسر کشوربا یکدیگر رقابت کردند و در نهایت ۹ نفر موفق به کسب عناوین برتر شدند.
واحد افزود: این جشنواره در گروههای سنی کودک ۹ تا ۱۲ سال و نوجوان ۱۳ تا ۱۸ سال برگزار شد.
به گفته وی: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ شاهنامهخوانی، نقالی، قصهگویی، شناسایی استعدادهای نو و احیای سنتهای روایت شفاهی برگزار شد.