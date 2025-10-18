برترین‌های نخستین جشنواره منطقه‌ای نقالی و شاهنامه‌خوانی به میزبانی شهرکرد انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: در این جشنواره ۲۱ هنرمند از سراسر کشوربا یکدیگر رقابت کردند و در نهایت ۹ نفر موفق به کسب عناوین برتر شدند.

واحد افزود: این جشنواره در گروه‌های سنی کودک ۹ تا ۱۲ سال و نوجوان ۱۳ تا ۱۸ سال برگزار شد.

به گفته وی: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ شاهنامه‌خوانی، نقالی، قصه‌گویی، شناسایی استعداد‌های نو و احیای سنت‌های روایت شفاهی برگزار شد.