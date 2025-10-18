به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره کالا اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: در شش‌ماهه نخست امسال بیش از ۴۱۶ هزار سفر باری در استان برای جابجایی این مقدار کالا انجام شده است.

مرتضی اکبری افزود: از این مقدار کالای جابجا شده در این مدت نزدیک به دو میلیون تن سیمان بوده که در قالب بیش از ۱۰۸ هزار سفر توسط ناوگان باری استان جابجا شده است.

اکبری، با اشاره به اینکه بخش حمل‌ونقل باری استان نقش مهمی در تأمین نیاز‌های کشور ایفا می‌کند، اظهارکرد: درحال حاضر ۳۰ هزار و ۵۷۲ راننده در این بخش در آذربایجان‌غربی فعالیت دارند که ۷۹۹ راننده جدید در شش‌ماهه نخست امسال به این حوزه اضافه شده‌اند.

وی گفت: تعداد ناوگان باری فعال استان ۳۷ هزار و ۹۲۹ دستگاه است و همچنین دو هزار و ۱۵۶ دستگاه وانت‌بار نیز در این حوزه فعالیت دارند.

رئیس اداره کالا اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی، متوسط عمر ناوگان باری استان را ۱۷.۴۵ سال اعلام و اضافه کرد: این میزان کمتر از میانگین کشوری یعنی ۱۸.۰۹ سال است.