پیرو دستور رئیس‌جمهور مبنی بر استفاده همه دستگاه‌های اجرایی و دولتی از انرژی خورشیدی، نخست، معاونت علمی با بهره‌گیری از پنل‌های خورشیدی ساخت دانش‌بنیان‌های ایرانی به این دغدغه جامه عمل پوشاند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری ، این معاونت با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و بنا بر تکلیف هیات وزیران، در گام اول اجرای سامانه‌های خورشیدی پشت‌بامی را از ساختمان‌های دولتی کلید زد و برای ۲۲ وزارتخانه و سازمان دولتی طراحی و تیپ‌سازی انجام داد.

در گام دوم این طرح، برای زیرساخت‌های حیاتی و کسب‌وکار‌های مهم کشور که به طور مستقیم با نیاز‌های مردم سرکار دارند، گسترش پیدا خواهد کرد.

اجرای موفق پایلوت این نیروگاه‌ها بر بام ساختمان‌های دولتی نشان داد که این مهم، می‌تواند به عنوان الگویی موفق، برای تامین انرژی پایدار و استفاده از انرژی‌های نو و سبز در ساختمان‌های مسکونی و زیست روزمره مردم نیز مورد استفاده قرار گیرد.