معاون استاندار خوزستان جزییات ثبت‌نام و برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا سال ۱۴۰۵ را تشریح کرد .

زمان ثبت‌نام و برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا

زمان ثبت‌نام و برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان در گفتگوی تلفنی با بخش خبر سیمای خوزستان گفت : بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، انتخابات شورا‌های اسلامی روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

حبیب الله فضل الله پور افزود :فرآیند انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا از بیست‌وهفتم آذرماه ۱۴۰۴ با صدور دستور شروع انتخابات آغاز می‌شود.

وی گفت : ثبت‌نام از داوطلبان شورا‌های اسلامی شهر از بیست‌ویکم دی‌ماه و برای شورا‌های اسلامی روستا از بیست‌وچهارم بهمن‌ماه ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد.

فضل الله پور گفت : بر اساس ماده ۴۱ قانون، برخی مقامات و مشاغل هم‌تراز تنها در صورتی می‌توانند در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر نامزد شوند که دست‌کم سه ماه پیش از آغاز ثبت‌نام، یعنی تا پایان روز ۲۷ مهر ۱۴۰۴، از سمت خود استعفا داده و استعفای آنان به تأیید مراجع ذی‌ربط رسیده باشد و ثبت‌نام افرادی که در مهلت مقرر استعفا نداده باشند، امکان‌پذیر نخواهد بود.