افزایش ۶۵ درصدی پرتودهی انواع محصولاتِ تولیدِ کشور در سال ۱۴۰۴
مدیرعامل شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران در آیین بهره برداری از مرکز پرتو فرآیند شمالغرب کشور در اردبیل گفت: در ۶ ماه ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته پرتودهی انواع محصولات در کشور ۶۵ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل؛ مدیرعامل شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران در آیین بهره برداری از مرکز پرتو فرآیند شمالغرب کشور در اردبیل با بیان این که سال ۱۴۰۱ نقطه عطفی در فناوری پرتودهی کشور شد، گفت: ظرفیت پرتودهی در کشور به دستور ریاست محترم سازمان انرژی هستهای آقای مهندس اسلامی افزایش قابل توجه یافت.
صادقی تصریح کرد: امروز بعد از گذشت ۳ سال حجم پرتودهی محصولات مختلف از جمله پزشکی، دارویی، کشاورزی و صنعتی به طور قابل توجه افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه در ۶ ماه ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته پرتودهی محصولات ۶۵ درصد افزایش داشته است، تاکید کرد: در چهار ماه گذشته بیش از ۴۰۰ هزار فیلتر دیالیز با استفاده از پرتوها استریل شده است که از کل فیلترهای استریل شده در تاریخ صنعت پرتودهی کشور بیشتر است.
مدیرعامل شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران افزود: مرکز پرتو فرایند شمالغرب کشور در اردبیل در مرحله اول قابلیت پرتودهی ۱۵ تا ۲۰ هزار تن محصولات کشاورزی را دارد و این مقدار میتواند تا ۳۰ هزار تن افزایش یابد.
صادقی تصریح کرد: این مرکز به پایانه صادراتی محصولات مختلف در کشور تبدیل خواهد شد.