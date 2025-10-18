پخش زنده
دبیر هیات ورزش های کارگری خوزستان گفت: تیم فوتبال نیشکر امیر کبیر موفق به کسب مقام قهرمانی مسابقات ورزش کارگران جهان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس علوانی اظهار داشت: تیم فوتبال نیشکر امیرکبیر در مسابقات جهانی کمپانی شرکتها (ورزش کارگری) به عنوان نماینده ایران به مقام قهرمانی رسید.
وی افزود: نماینده خوزستان در این دوره از رقابتها موفق شد در دیدار فینال با نتیجه یک بر صفر مقابل تیم روسیه به برتری برسد و قهرمان شود.
علوانی ادامه داد: تیم خوزستان به عنوان نماینده ایران پیش از این بلاروس، ازبکستان، امارات، مراکش و آذربایجان را شکست داده بود و راهی فینال شده بود.
دبیر هیات ورزش های کارگری خوزستان تصریح کرد: سید حسام مرتضوی، حامد قاسمی، ولید صباحی مقدم، علی روشنپور، صادق دلپسند، علی عامری، عبدالله زویدانپور، عارف آلبوخنفر، حسین هاشمی، پیام فقیهی، پدرام محمدی و ستار دراجی به عنوان بازیکن و محمدامین طرفیان به عنوان سرمربی و جمال فتاحی به عنوان سرپرست در این دوره از مسابقات حضور داشتند.
وی بیان داشت: مسابقات جهانی شرکتها (ورزش کارگری) با حضور ۳۰ کشور در ۱۵ رشته و یکهزار شرکت کننده از ۲۲ تا ۲۶ مهر در شهر دبی امارات برگزار خواهد شد