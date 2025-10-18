پخش زنده
رئیس انجمن متخصصان ریه کشور گفت: سیگار عامل ۸۵ درصد سرطانهای ریه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر مصطفی قانعی با اشاره به اینکه اختلالات تنفسی چهارمین عامل مرگ بر اثر بیماریهای غیر واگیر در کشور است افزود: حدود ۴۰۰ فوق تخصص ریه بر اساس سندی که برای بیماریهای غیرواگیر تنظیم شده، قرار است، هر سال درصد مرگ، بستری و ابتلا در این بیماریها را کاهش دهند.
دکتر قانعی با بیان اینکه دو بحث مهم مصرف سیگار و آلودگی هوا مورد توجه بیشتر قرار دارد، گفت: در بین سرطانها کشندهتر از سرطان ریه نداریم که ۸۵ درصد علت آن سیگار است و باید از لحاظ علمی و حکمرانی این آمار را کاهش دهیم. در شورای عالی انقلاب فرهنگی چندین سند برای آموزش و پرورش، سینمای خانگی و فضای مجازی با هدف کاهش مصرف سیگار تنظیم شده است.
وی با تاکید بر لزوم مقابله با آلودگی هوا، گفت: بار بیماری چه از نظر اقتصادی و چه مرگ و میر بالاست. به همین دلیل سایر بخشهای ما به دنبال تقویت توانمندیهایی فوق تخصصهای ریه بودند تا از علم و فناوری روز دنیا عقب نباشیم.
دکتر قانعی با اشاره به یک برنامه کشوری افزود: با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت، استان کرمان به عنوان استان هدف بیماری مزمن انسداد ریوی انتخاب شد. دلیل این انتخاب تلفیق چندین عوامل آسیبزا شامل معادن، بار دخانیات و آلودگی بود. شرکتهای دانشبنیان در این استان مستقر شدند تا شیوع و بار بالای بیماری با استفاده از شیوههای جدید فناوری و هوش مصنوعی کمتر شود. تا پایان سال نتایج اولیه اعلام میشود و اگر از پس این شهر با ترکیبی از عوامل بربیاییم بار بیماری کمتر خواهد شد.
وی درباره پوشش بیمهای داروهای آسم و انسداد مزمن ریوی گفت: اگر در کشور مصرف سیگار متوقف شود ۵۰ درصد بار بیماری انسداد مزمن ریه کاهش پیدا میکند. پیشگیری خاصی هم درباره آسم نداریم اما این بیماری درمانپذیر است و فرد به جامعه بازمیگردد. داروهای استنشاقی این حوزه هم تولید داخل است و هم وارداتی است. مواردی که سال گذشته دچار کمبود شد ناشی از تحریمهای آمریکا بود. اما مساله دیگر هم پوشش متفاوت بیمهای است. به دلیل اینکه نرخ ارز تغییر کرد قیمتگذاری هم متفاوت و پرداختی از جیب بیمار نسبت به دو سال قبل، بیشتر شد.
دبیر ستاد زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری با بیان اینکه شیوع آسم در بالغین ۱۰ درصد و انسداد مزمن ریوی ۴ درصد است که در مجموع حدود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل میشود که نیاز به درمان دارند، افزود: در بیماریهای تنفسی نکتهای که وجود دارد این است که افراد بیمار در اثر تنگی نفس خواب خوبی نیز ندارند و بنابراین سبک زندگی آنها نیز بهم میریزد و این موضوع بر کیفیت زندگی اجتماعی و شغلی آنها اثرگذار است.
دکتر قانعی با بیان اینکه بیشترین علت فوت بیماران ریوی، بیماریهای قلبی آنهاست، تاکید کرد: ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون برای سلامت ریه آسیبزا هستند و بررسیهای سالهای اخیر نشان میدهد در تهران غلظت این ذرات به طور میانگین نزدیک به ۳۰ برابر حد مجاز است.