به مناسبت هفته دامپزشکی کارگاه آموزشی بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان برای دانشآموزان شفت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، این کارگاه آموزشی با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان و با حضور کارشناسان دامپزشکی شفت در مدارس شهر شفت، احمدسرگوراب و روستاهای خرفکل، کلوان، خلیفان و کلیسران برگزار شد.
رئیس اداره دامپزشکی شفت گفت: در این دورههای آموزشی، شرکتکنندگان با مهمترین بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان با محوریت بیماری هاری، بروسلوز و آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و راههای پیشگیری از شیوع آنها، اصول اولیه نگهداری صحیح از دام و طیور و همچنین اهمیت مصرف فرآوردههای خام دامی سالم آشنا شدند.
محمد جواد نیک کار، هدف از برگزاری این کلاسهای آموزشی را آشنایی دانش آموزان با بیماریهای مشترک بین انسان و دام و همچنین بهداشت گوشت عنوان و اضافه کرد: در این کلاسها کارشناسان دامپزشکی ضمن آموزش روشهای تشخیص و لزوم خرید گوشت سالم و بهداشتی از مراکز عرضه مجاز، دانش آموزان را با مخاطرات کشتارهای غیرمجاز آشنا میکنند.
وی برگزاری این دورههای آموزشی و ترویجی را گامی مؤثر در راستای مسئولیتپذیری اجتماعی و تربیت نسل آیندهی آگاه و دغدغهمند در حوزه سلامت انسان، حیوان و محیط زیست دانست.