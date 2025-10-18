به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی کاشمر گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از اطلاع از نگهداری یک دستگاه خودروی خارجی قاچاق در یک منزل مسکونی، پلیس امنیت اقتصادی وارد عمل شد.

سرهنگ حسن مشهدی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از مکان یادشده یک دستگاه لکسوز قاچاق را که بدون مدارک و اسناد قانونی بود، کشف و آن را به پارکینگ منتقل کردند.

وی ادامه داد: کارشناسان قیمت این خودرو را ۲۸۰ میلیارد ریال برآورد کردند و یک متخلف با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی کاشمر گفت: شهروندان هر گونه اخبار و اطلاعات در خصوص قاچاق را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ به پلیس امنیت اقتصادی اعلام تا با متخلفان برابر قانون برخورد شود.

جمعیت شهرستان کاشمر ۱۶۳ هزار نفر اعلام شده است که ۱۱۵ هزار نفر در شهر‌های کاشمر و «فرگ قلعه» و بقیه در ۲۵ روستای این شهرستان سکونت دارند.

مرکز شهرستان کاشمر در ۲۳۰ کیلومتری جنوب غربی مشهد واقع است.