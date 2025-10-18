پخش زنده
مراکز درمانی اصفهان به همه گروههای خونی مثبت نیاز فوری دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از کاهش ذخایر خونی خبر داد و گفت: فقط برای پنج روز ذخیره وجود دارد و از مردم میخواهیم با مراجعه به مراکز اهدای خون، نیاز بیماران را تأمین کنند.
کیان دهرابپور افزود:در حال حاضر ذخیره خون استان اصفهان ۲ هزار و ۶۵ واحد، معادل پنج و یکدهم روز مصرف است و در صورت ادامه روند فعلی، بیماران با کمبود فرآوردههای حیاتی خونی روبهرو میشوند.
وی با اشاره به اینکه افراد از ۱۸ سالگی به بعد مجاز به اهدای خون هستند، ادامه داد: حفظ ذخیره خون استان نیازمند مشارکت مداوم مردم است و در حال حاضر بیشترین نیاز مربوط به گروههای خونی مثبت از جمله O مثبت، A مثبت و B مثبت است.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: به علت نبود انبار گسترده خون در مراکز درمانی، لازم است اهداکنندگان بهطور پیوسته خون خود را جایگزین کنند، تا روند درمان بیماران تعطیل نشود.
وی از هماستانیها درخواست کرد با حضور در پایگاههای اهدای خون در شهرستانها، بار دیگر اصفهان را در صدر استانهای دارای داوطلبان فعال اهدای خون قرار دهند و برای تأمین نیاز بیماران به فرآوردههای خونی به مراکز اهدای خون مراجعه کنند.
هر واحد اهدایی میتواند جان حداقل سه نفر را نجات دهد و نقش بیبدیلی در کمک به بیماران جراحی، سرطانی و تصادفی دارد.