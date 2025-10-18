تا پایان سال؛
مجتمع ایستگاهی در ۶ ایستگاه مترو ایجاد میشود
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمعهای ایستگاهی متروی تهران و حومه از شناسایی ۱۷ زمین جدید برای توسعه مجتمعهای ایستگاهی مترو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سیدمهدی صباغ با پرداختن به تشریح آخرین دستاوردهای این شرکت، از پیشرفت قابل توجه در روند طراحی، مطالعات فنی و صدور مجوزهای شهرسازی برای برخی مجتمع های ایستگاهی در پایتخت خبر داد و گفت: فیش عوارض چهار مجتمع ایستگاهی پیروزی، میدان امام خمینی ، سهروردی شمالی و جنوبی به ارزش مجموع ۱.۷۲ همت صادر شده است که زمینه صدور پروانه شهرسازی این طرح ها را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه ۱۷ زمین جدید در ۹ منطقه تهران با مجموع مساحت ۱۰۶ هزار مترمربع شناسایی شده اند، افزود: هر یک از این مجتمعهای ایستگاهی با توجه به ظرفیتهای مکانی، قابلیت تبدیل به مراکز خدماتی و تجاری متصل به شبکه مترو را دارا هستند.
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمعهای ایستگاهی مترو تهران با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه توسعه طرحها ادامه داد: اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ برای مجتمع ایستگاهی خواجه عبدالله به مساحت ۵ هزارو ۷۰۰ مترمربع با زیربنای ۳۳ هزار مترمربع و ارزش تقریبی ۱.۷ همت، از دیگر دستاوردهای اخیر شرکت است که مسیر اجرای طرحهای جدید را تسهیل میکند.
صباغ تصریح کرد: توسعه مجتمعهای ایستگاهی یکی از مؤثرترین ابزارهای تحقق عدالت شهری و حرکت به سوی شهری انسانمحور است. این مجتمعها با ایجاد مراکز چندمنظوره در مجاورت ایستگاههای مترو، به رونق اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منجر میشوند.
به گفته وی قرارداد مطالعات امکانسنجی و طراحی چهار مجتمع ایستگاهی، شهید رجایی، صادقیه، وردآورد و میدان انقلاب نیز در حال انجام است.
مدیرعامل مجتمعهای ایستگاهی مترو تهران با اشاره به نقش محوری مجتمعهای ایستگاهی در توسعه پایدار شهری گفت: در ماههای اخیر، شرکت توسعه مجتمعهای ایستگاهی گامهای مؤثری در مسیر تکمیل طرح های در دست اجرا و تعریف طرحهای جدید برداشته است. این اقدامات با هدف ایجاد همافزایی میان شبکه حملونقل عمومی و خدمات شهری، بهبود دسترسی شهروندان و کاهش ترافیک درونشهری انجام شده است.
صباغ در ادامه از تدوین و تعریف حق کارگزاری در موافقتنامههای بودجه سال ۱۴۰۴ خبر داد و تاکید کرد: با هدف تحقق درآمدهای پایدار و ارتقای شفافیت مالی، سازوکار حق کارگزاری در چارچوب بودجه بهصورت دقیق و اجرایی طراحی شده است. این اقدام گامی مهم برای تقویت منابع درآمدی شرکت و ایجاد توازن مالی میان هزینهها و درآمدها محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمعهای ایستگاهی مترو، با اشاره به روند اجرای طرحهای مجتمعهای ایستگاهی گفت: پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اقدام به طور میانگین از مرز ۵۵ درصد عبور کرده و این امر بیانگر حرکت مستمر و هدفمند در مسیر توسعه زیرساختهای شهری است.
وی تأکید کرد: این روند نشاندهنده عزم جدی شرکت در پیشبرد اهداف و اجرای طرحهای توسعهایست و با تداوم این مسیر، انتظار میرود تا پایان سال برنامهها بهطور کامل به انجام برسند.