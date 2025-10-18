عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: صنعت خودرو از بی ثباتی قیمت‌ها و تعرفه‌های واردات رنج می‌برد و شاهد بلاتکلیفی و سردرگمی وزارت صمت در این حوزه هستیم.

آقای مصطفی طاهری در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: در حوزه قیمت گذاری، تعداد و تعرفه واردات و حتی مدیریت ایران خودرو، عملکرد مناسبی در ماه‌های اخیر ندیدیم، جلساتی را در کمیسیون صنایع با وزیر صمت داشتیم، اما متاسفانه این بلاتکلیفی همچنان ادامه دارد.

وی گفت: خودرو‌های مونتاژی هر سال عدد بسیار زیادی ارز دریافت می‌کنند، اما قیمت فروش بالایی دارند، سازمان حمایت از مصرف کنندگان باید به عنوان امین مردم بطور جدی، قیمت این خودرو‌ها را بررسی کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: چرا با این حجم از ارز دریافتی، این خودور‌ها چنین قیمت‌هایی دارند، ما نیز در مجلس، صورت‌های مالی این خودروساز‌ها بررسی خواهیم کرد، اگر به این نتیجه برسیم که سوء استفاده یا تقلب می‌کنند، مجلس بطور جدی برخورد خواهد کرد.