به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه تکمیل پل حرمک نیازمند ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار است، گفت: این پل در حال حاضر با ۹ دهانه ۲۱ متری و طول کلی ۱۸۹ متر در دست ساخت است که تاکنون حدود ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای پیشبرد آن هزینه شده است.

مهدی پارسی با اشاره به اهمیت استراتژیک این طرح تصریح کرد: پل حرمک از طرح های حیاتی در توسعه شبکه حمل و نقل استان است که نه تنها به تسهیل تردد کالا و مسافر در منطقه کمک می‌کند بلکه نقش بسیار مهمی در تسهیل مسیر‌های ترانزیتی شرق کشور ایفا خواهد کرد و تکمیل این پروژه همچنین می‌تواند تاثیر مستقیم بر توسعه اقتصادی و تجاری استان و کشور داشته باشد.

وی تصریح کرد: در صورت تخصیص به‌موقع اعتبارات پیش‌بینی می‌شود این طرح تا پایان سالجاری به اتمام برسد.