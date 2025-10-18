رئیس دانشگاه تهران گفت: کارآفرینی اجتماعی می‌تواند نگرانی‌ها از توسعه ناعادلانه را برطرف کند و ضمن خلق ثروت، به حفظ عدالت اجتماعی و صیانت از محیط زیست کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدحسین امید روز شنبه در نخستین کنفرانس بین المللی کارآفرینی اجتماعی، توسعه منطقه ای و عدالت اجتماعی گفت: در کشور ما از گذشته کارآفرینانی وجود داشتند که هم به سودآوری و هم به اثربخشی اجتماعی توجه می‌کردند، اما لازم است این نگاه به یک مفهوم علمی و عمومی تبدیل شود تا بتواند در تصمیم‌سازی‌های کلان جایگاه پیدا کند.

وی با بیان اینکه کارآفرینی اجتماعی می‌تواند مانع افزایش فاصله طبقاتی و نابرابری شود، افزود: این نوع کارآفرینی علاوه بر خلق ثروت، به حفظ عدالت اجتماعی، پایداری منابع آبی و حفاظت از محیط زیست کمک می‌کند؛ چرا که در آن تنها منفعت سازمان یا شرکت مطرح نیست بلکه منافع عمومی و نسل‌های آینده نیز در نظر گرفته می‌شود.

رئیس دانشگاه تهران تصریح کرد: یکی از چالش‌های این حوزه، چگونگی دیده‌شدن کارآفرینی اجتماعی در قوانین و نظام ارزیابی عملکرد شرکت‌هاست.

امید گفت: زمانی که معیار کارآفرینی صرفاً سود اقتصادی باشد، تحقق اهداف اجتماعی دشوار می‌شود، در حالی که در کارآفرینی اجتماعی، اثربخشی و مسئولیت اجتماعی نیز از ارکان اصلی به شمار می‌آیند.

وی با اشاره به نقش کارآفرینی اجتماعی در حمایت از اقشار کم‌برخوردار گفت: بخش مهمی از این رویکرد، توجه به حاشیه‌نشینان و گروه‌های طردشده از جامعه است؛ افرادی که بسیاری از مشکلات آن‌ها ناشی از شرایط اجتماعی و اقتصادی بوده است به‌کارگیری این نیروها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه عادلانه و کاهش شکاف طبقاتی شود.

رئیس دانشگاه تهران در پایان از مرکز پژوهش‌ها، شرکت‌های حامی و نمایندگان مجلس برای حمایت از برگزاری کنفرانس قدردانی و ابراز امیدواری کرد که گسترش فرهنگ کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه‌ها، به شتاب گرفتن این جریان در کشور کمک کند.