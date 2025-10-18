عرضه محصولات جدیدی در بورس انرژی ایران

دویست و بیست و سومین نشست کمیته عرضه بورس انرژی ایران با هدف نظارت بر فرآیند پذیرش کالا و اوراق بهادار تشکیل شد که در راستای آن، برق ۳۰ نیروگاه تجدیدپذیر، ۷ کالا در بازار فیزیکی و ۳ کالا در بازار فرعی پذیرش شدند.