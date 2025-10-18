پخش زنده
دویست و بیست و سومین نشست کمیته عرضه بورس انرژی ایران با هدف نظارت بر فرآیند پذیرش کالا و اوراق بهادار تشکیل شد که در راستای آن، برق ۳۰ نیروگاه تجدیدپذیر، ۷ کالا در بازار فیزیکی و ۳ کالا در بازار فرعی پذیرش شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: این کمیته همچنین با پذیرش اوراق گواهی ظرفیت ۳ شرکت و تخصیص بیش از ۱ میلیون گواهی صرفهجویی انرژی محقق شده نیز موافقت کرد.
طی بررسیهای انجام شده در کمیته عرضه بورس انرژی، برق ۳۰ نیروگاه تجدیدپذیر مورد پذیرش قرار گرفتند تا مجموعا ۱۸۴ نیروگاه تجدیدپذیر در تالار برق سبز بورس انرژی ایران فعالیت کنند.