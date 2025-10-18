پخش زنده
«سبحان قاری» و «امیرحسین اللهوردی» با حضور در مسابقههای بینالمللی قرآنی دانشجویان عراق «مسابقهالنور»، به ترتیب رتبه دوم رشته قرائت تحقیق و حفظ قرآن را از آن خود کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ایکنا، مسابقههای بینالمللی قرآن کریم دانشجویان «مسابقهالنور» با حضور شرکتکنندگانی از ۶۰ دانشگاه در کشورهای ایران، عراق، تونس، نیجریه، لبنان و ... به میزبانی دانشگاه العمید شهر کربلا برگزار شد.
سبحان قاری و امیرحسین اللهوردی از دانشگاه تهران در این دوره از مسابقهها حضور داشتند و توانستند به ترتیب در رشتههای قرائت تحقیق و حفظ قرآن کریم رتبه دوم این رقابتها را از آن خود کنند.
سبحان قاری از مجریان برنامههای رادیو قرآن است.