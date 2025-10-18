به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی در مراسم تکریم و معارفه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با اشاره به تحولات گسترده آموزش عالی پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: پیش از انقلاب، جای آموزش مهارت و انتقال دانش کاربردی در نظام آموزش عالی کشور خالی بود و مجموع فارغ‌التحصیلان کشور در آن دوران حدود ۱۷۰ هزار نفر بود. بسیاری از دانشجویان نیز برای تحصیل در رشته‌های کارشناسی به خارج از کشور اعزام می‌شدند و بخش قابل‌توجهی از آنان باز نمی‌گشتند. وی افزود: به برکت انقلاب اسلامی، امروز بیش از ۱۷ میلیون دانش‌آموخته در کشور تربیت شده و در تمامی مقاطع، استادان و دانشجویان بسیاری در حال فعالیت هستند همچنین در برنامه هفتم توسعه، پذیرش ۳۰۰ هزار دانشجوی بین‌المللی پیش‌بینی شده است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با تأکید بر اینکه آموزش عالی صرفاً نظری نمی‌تواند پاسخ‌گوی همه نیاز‌های کشور باشد، تصریح کرد: دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با هدف تربیت نیرو‌های مهارت‌محور و کارآمد تأسیس شد تا افراد را برای ورود مؤثر به عرصه‌های فنی، حرفه‌ای و اجتماعی آماده کند. این دانشگاه یکی از مهم‌ترین نهاد‌های علمی کشور است که بخشی از مأموریت‌های آموزش عالی را بر عهده گرفته است؛ مأموریت‌هایی که دیگر دانشگاه‌ها یا نخواسته‌اند و یا نتوانسته‌اند در آن ورود کنند. وی گفت: جامعه هدف دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، عمدتاً از اقشار زحمتکش و بعضاً محروم کشور هستند؛ همان ولی‌نعمتان نظام که ممکن است به‌اندازه شایستگی خود از فرصت‌ها بهره‌مند نشده باشند. از این رو، فضای خدمت در این دانشگاه بیش از دیگر محیط‌ها برای کار خالصانه در راه خدا و خدمت به بندگان خدا فراهم است. بدون تردید خدمات ارزنده و تجربه خدمت آقای دکتر علی اکبری در مناطق محروم در این دانشگاه مفید واقع خواهد شد. رستمی با اشاره به نقش ویژه این دانشگاه در مهارت‌آموزی گفت: دانشگاه جامع علمی‌کاربردی با شبکه گسترده ارتباطات خود در بخش‌های مختلف کشور، نقشی مؤثر در تربیت نیروی ماهر دارد و نگاه ارزشمندی که در این مجموعه برای خدمت به مردم و نظام وجود دارد، سرمایه‌ای کم‌نظیر است. وی تأکید کرد: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، نقش مشاوره، پشتیبانی و تقویت‌کننده تیم مدیریتی دانشگاه را دارد و باید ملجأ، پناه و شنونده دغدغه‌های همه ارکان دانشگاه باشد و آن را برای حسن اداره دانشگاه به مدیران ارشد منتقل کند.

محمد علی اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی نیز در این مراسم با اشاره به گستردگی مأموریت‌های دانشگاه گفت: این دانشگاه نهادی خاص و متفاوت است؛ چرا که ذی‌نفعان متعدد و نقش‌آفرینان فراوانی دارد و به‌نوعی با مجموعه‌ای به وسعت کشور در ارتباط است. هم‌اکنون شش معاون وزیر عضو شورای مرکزی دانشگاه هستند و چند تن از معاونان وزرای سابق نیز در زمره اعضای آن قرار دارند.

وی افزود: بنیان‌گذاران دانشگاه جامع علمی‌کاربردی نگاهی فراتر از یک دانشگاه صرف داشته‌اند. امروز این دانشگاه با ۲۳۰ هزار دانشجو در عرصه‌های فرهنگ، صنعت، مدیریت، خدمات و کشاورزی حضور فعال دارد و با نهاد‌های دولتی، خصوصی و حاکمیتی همکاری گسترده‌ای دارد. با وجود این تنوع و وسعت، دانشگاه به‌دنبال تحقق حکمرانی مطلوب و اخلاقی است. وی با اشاره به اهمیت کرامت انسانی در دانشگاه خاطرنشان کرد: رعایت حرمت و احترام مخاطبان و ذی‌نفعان در تمامی سطوح دانشگاه، وظیفه‌ای شرعی و اخلاقی است و باید در همه تصمیم‌ها و رفتار‌ها نمود یابد. رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در پایان اظهار داشت: با گستره وسیع مراکز آموزشی در سراسر کشور، حضور فعال در همه مناطق وظیفه ماست. هدف ما این است که از سراسر کشور، صدای واحد «خدمت» از دانشگاه جامع علمی‌کاربردی شنیده شود.