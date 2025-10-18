استاندار خوزستان از اهدای زمین به کشتی گیران خوزستانی مدال آور در رقابت‌های المپیک و جهان در شهرستان اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،سیدمحمدرضا موالی زاده روز شنبه در شورای ورزش خوزستان بیان کرد: طبق وعده‌ای که داده بودیم به مدال آوران خوزستانی در مسابقات کشتی فرنگی المپیک و جهان یک قطعه زمین در اهواز اهدا خواهد شد.

وی افزود: ورزشکاران در گرما و سرما و با مشقت‌های فراوان پرچم ایران اسلامی را به اهتزاز در می‌آورند لذا این اقدام (اهدای زمین) باید به سرعت انجام شود همچنین مشکل اشتغال آنها حل خواهد شد.

استاندار خوزستان گفت: همچنین به مدال آوران استان در مسابقات توان یابان جهان یک واحد مسکونی در شهر رامین اهدا خواهد شد.

موالی زاده بیان کرد: باید یک قاعده‌ای ترسیم شود تا به مدال آوران خوزستانی در میادین جهانی، هدایایی در نظر گرفته شود.

وی افزود: پنج ورزشکار استان در مسابقات جهانی کشتی صاحب مدال شدند، همچنین ۶ ورزشکار و مربی استان در مسابقات توان یابان جهان افتخار آفرینی کردند که لایق بهترین‌ها هستند.

موالی زاده با اشاره به تیمداری خوزستان در لیگ برتر کشتی فرنگی گفت: خوزستان باید در لیگ برتر حضور داشته باشد و از انحلال تیم شهرداری مسجدسلیمان جلوگیری خواهیم کرد.