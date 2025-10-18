پخش زنده
معاون راهداری سازمان راهداری و حملونقل جادهای از آمادگی کامل و ۱۰۰ درصدی راهدارخانهها و ماشینآلات سراسر کشور برای اجرای موفق طرح راهداری زمستانی پیشرو خبر داد. وی تاکید کرد که سرمایهگذاری عظیم صورت گرفته در بخش نوسازی ناوگان، توان عملیاتی ادارات کل استانی را به نحو چشمگیری افزایش داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اروجعلی علیزاده، با اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان، اعلام کرد که در طول ۱۸ ماه گذشته، مبلغی بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان به خرید و جایگزینی ماشینآلات جدید راهداری در سطح کشور اختصاص یافته است. این نوسازی گسترده، نقش کلیدی در تقویت توانمندی ادارات کل استانی برای اجرای طرحهای ملی، به ویژه طرح حیاتی راهداری زمستانی، ایفا میکند.
معاون راهداری در بخش دیگری از سخنان خودبه بازدید خود از راهگذر مهم اهواز - بوشهر، که یکی از ۱۰ گانه کریدورهای اصلی کشور محسوب میشود، اشاره کرد و اقدامات انجام شده در این محور را رضایتبخش دانست. این اقدامات شامل فعالیتهای جامعی در حوزه راهداری، از جمله روسازی، ایمنسازی مسیر، اصلاح نقاط پرحادثه، تسطیح شیب شیروانی و شانهسازی، پاکسازی حریم، نصب نیوجرسی و خطکشیهای جادهای بوده است.
علیزاده در پایان این نشست، بر برنامهریزیهای انجامشده برای نیمه دوم سال جاری تأکید کرد. هدف این برنامهها، برداشتن گامهای مؤثر در زمینه ایمنسازی جادهها، روکش آسفالت در راههای اصلی و شریانی، و سایر اقداماتی است که مستقیماً به کاهش تصادفات جادهای و تسهیل جریان ترافیک منتهی میشوند.