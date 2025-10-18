به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غلامرضا نوری قزلجه، با تاکید بر نقش محوری گردشگری روستایی در تقویت اقتصاد ملی، ثبت جهانی روستا‌های سهیلی، شفیع‌آباد کرمان و کندلوس در سازمان جهانی گردشگری را اقدامی ارزشمند و راهبردی در جهت فرهنگ‌سازی و توسعه پایدار روستاها دانست و از همکاری‌های موثر میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این مسیر خبر داد.

وزیر جهاد کشاورزی ثبت‌جهانی روستا‌های ایرانی را نقطه‌عطفی در پیوند کشاورزی و گردشگری برشمرد و افزود: ذات فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری در زیربخش‌های مختلف خود برای جامعه جذاب است، به‌ویژه در بستر‌های اصیل روستایی که پیوند میان طبیعت، تولید و فرهنگ به شکلی زنده و پویا جریان دارد.

وی با اشاره به همکاری‌های گسترده و موفق با وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت : در بسیاری از نقاط کشور، این همکاری‌ها به شکل مؤثر به ثمر نشسته و مورد توجه دو دستگاه قرار گرفته است. امروز ثبت جهانی روستا‌های سهیلی، شفیع‌آباد کرمان و کندلوس در سازمان جهانی گردشگری، جلوه‌ای از این تعامل سازنده است که می‌تواند الگوی توسعه متوازن در سطح ملی باشد.

قزلجه، این اقدام را گامی شایسته در مسیر فرهنگ‌سازی گردشگری روستایی و تقویت هویت ملی دانست و تاکید کرد: از همکاران و متولیان این حوزه سپاسگزاریم. ثبت جهانی این روستا‌ها نه‌تنها ارزش‌های تاریخی و فرهنگی آنان را برجسته می‌کند، بلکه به‌طور مستقیم بر توسعه اقتصاد محلی، اشتغال جوانان و حفظ میراث زیست‌بوم‌های روستایی نیز تأثیرگذار خواهد بود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه گردشگری روستایی، حلقه اتصال کشاورزی سنتی با اقتصاد نوین تجربه‌محور است، گفت : این برنامه‌ها فرصتی است برای ایجاد توازن میان توسعه اقتصادی و حفظ میراث‌فرهنگی. اطمینان داریم که با استمرار این روند و سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌های روستایی، شاهد شتاب‌گیری توسعه پایدار و افزایش مشارکت جوامع محلی خواهیم بود.