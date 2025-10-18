رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه وضع آلودگی هوا در پایتخت همچنان نگران‌کننده است، گفت: تکرار سالانه پدیده وارونگی دما و افزایش غلظت آلاینده‌ها نشان می‌دهد طرح‌های مقابله با آلودگی هوا به بازنگری اساسی نیاز دارند.

خبرگزاری صدا و سیما ، به گزارشمهدی پیرهادی در جمع خبرنگاران افزود: هر ساله در ماه‌های سرد سال برنامه‌های کاهش آلودگی هوا با هدف کنترل منابع آلاینده از سوی متولیان امر اجرا می‌شود اما به علت نبود ضمانت اجرایی و نبود مدیریت واحد یکپارچه در هماهنگی بین دستگاه‌ها و کمبود منابع مالی، این اقدامات نتوانسته‌اند تأثیر ملموسی بر کیفیت هوای تهران بگذارند.

وی افزود: بررسی داده‌های زیست‌محیطی نشان می‌دهد که در سال جاری نیز شاخص آلودگی در بسیاری از روزهای مهر و نیمه نخست پاییز در وضع ناسالم قرار گرفته و با آغاز پایداری جوی و وقوع وارونگی دما، انتظار می‌رود این روند همچون سال های گذشته در فصول زمستان نیز تشدید شود.

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در ادامه یادآور شد: تهران در دو دهه گذشته به طور مداوم با پدیده وارونگی دما و افزایش آلاینده‌های جوی مواجه بوده و با وجود اجرای طرح‌های مختلف از جمله طرح کنترل آلودگی هوا و محدودیت تردد خودروها، شاخص کیفیت هوا در ماه‌های سرد سال همچنان در وضع ناسالم یا بسیار ناسالم قرار داشته که باید چاره ای عاجل در این باره اندیشیده شود.

پیرهادی گفت: مدیریت شهری دوره ششم در راستای کاهش آلودگی هوا نسبت به نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی و شروع برقی سازی تاکسی ها و اتوبوس ها و افزایش واگن های مترو اقدامات جدی را آغاز کرده و اگر این روند تا چند سال آینده ادامه پیدا کند شاهد کاهش آلودگی هوا خواهیم بود.

این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: معتقدم بدون نوسازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، کنترل واقعی صنایع آلاینده، توسعه انرژی‌های پاک و مشارکت مردم هیچ طرحی در زمینه کاهش آلودگی هوا به نتیجه نخواهد رسید و این معضل همچنان سلامت شهروندان را در پایتخت تهدید خواهد کرد.