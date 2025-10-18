پخش زنده
امروز: -
جانشین رئیس پلیس راهور کشور در مراسم افتتاح ساختمان شمارهگذاری خودرو و رونمایی از پلاک منطقه آزاد اینچهبرون تاکید کرد: حمایت از نهادهای توسعهای کشور از رویکردهای اصلی فرماندهی انتظامی و پلیس راهور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سردار مومنی امروز در اینچه برون افزود: هر دستگاه و سازمانی که برای توسعه کشورگام بردارد، پلیس با تمام توان از آن پشتیبانی میکند.
سردار مومنی تسهیل واردات خودرو، ساماندهی فرآیندهای شمارهگذاری و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی را اهداف اجرای طرح شمارهگذاری خودروهای مناطق آزاد بیان کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ضوابط تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد گفت: تا چند ماه گذشته خودروهای پلاک منطقه آزاد تنها دو نوبت ۳۰روزه در سال مجاز به ورود به سرزمین اصلی بودند، اما با پیگیریهای انجامشده، این مدت به چهار نوبت ۱۵روزه افزایش یافته است تا مجموعاً ۶۰ روز در سال بتوانند در سرزمین اصلی تردد کنند.
جانشین پلیس راه کشور همچنین با اشاره به کاهش میزان تصادفات در گلستان ابراز امیدواری کرد: روند کاهش تصادفات تداوم داشته باشد.
سردار مومنی همچنین از مسئولان منطقه آزاد اینچهبرون خواست تا با توجه به افزایش تردد و رفتوآمد در محورهای مواصلاتی منطقه آزاد، به حوزه ایمنی راهها و زیرساختهای حملونقل توجه ویژهای داشته باشند.
او تأکید کرد که توسعه زیرساختها، نصب دوربینهای کنترل سرعت و ارتقای ایمنی جادهها برای جلوگیری از بروز تصادفات در این منطقه ضروری است.