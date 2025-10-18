به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل؛ احد بیوته با اشاره به اینکه اگر نگاهمان به مدیریت منابع آب است باید ضایعات کشاورزی ما کم شود افزود: این علم و فناوری به ما کمک می‌کند بتوانیم با پرتودهی روی برخی بذرها، محصولات به روز تولید کنیم و در این علم هم در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم.

او گفت: پرتودهی مواد غذایی باعث حذف میکروب‌ها خواهد شد، بدون استفاده از مواد شیمیایی آفت‌های محصولات کشاورزی را از بین خواهد برد، و تأخیر در جوانه زنیِ برخی از محصولات غذایی را که امروز یکی از بزرگترین مشکلات است جبران می‌کند.

رئیس مجمع نمایندگان مردم استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای تولید ارقام جدید با بهره وریِ بالا، در بین سه پرودهیِ گاما، اشعه ایکس و اشعه ماورای بنفش، امروز اشعه گاما بیشترین کاربرد را دارد، و ما شاهد پیشرفتِ این علم و اثرِ آن در استان اردبیل هستیم که یک نمونه آن در این مجموعه افتتاح شد.

بیوته همچنین از وزیر جهاد کشاورزی خواست به رفعِ دغدغه‌های استان اردبیل در حوزه خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله سیب زمینی، محصولات باغی، بادامِ زمینی، سیر، پنبه، گوجه فرنگی و دیگر محصولات که از نیاز‌های اصلیِ جامعه و دغدغه‌های اصلیِ کشاورزان و مطالبات نمایندگان مجلس است توجه ویژه داشته باشد.

وی این را هم خواست که تسهیل در ارائه خدماتِ تخصصیِ کشاورزی در استان پابگیرد، خرید‌های تضمینی و تأمین به موقعِ نهاده‌های کشاورزی در استان به موقع انجام شود، و نبودِ صنایع تکمیلی و واردات بی رویه هم رفع شود.

به گفته نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین، و سرعین در مجلس بخشی از سرطان و بیماری‌های شایع در منطقه به دلیل مصرفِ سموم و کود‌های شیمیایی در تولید محصولاتِ کشاورزی ست که به یکی از مشکلات مهم تبدیل شده و باید رفع شود.

همچنین توسعه مرکز و ایجاد لجستیک صادرات محصولات تولید شده در این مجموعه و انباری که در این مجموعه مستقر شده نیازمند همکاری سازمان انرژی اتمی و سازمان جهاد کشاورزی است.

بیوته همچنین گفت: اگر دشمنان ما به این فکر هستد که با صد تکه کردنِ شهدای ما می‌توانند ریشه علم آموزی را در ایران بخشکانند، این را به یاد داشته باشند دانشمندان هسته‌ای ما قبل از اینکه با موشک‌های دشمن صد تکه شوند، در افکار عالمان و دانشجویان این مملکت، علمِ خود را هزاران تکه کرده و پخش کرده‌اند، و ما همچنان با تأسی از فرمان رهبری پشتِ این علم، پشتِ دانشمندان هسته‌ای، و پشت بزرگان این مملکت هستیم و خواهیم ایستاد.